Riforma lavoro, Libera: "Mancano interventi strutturali"

Riforma lavoro, Libera: "Mancano interventi strutturali".

All'indomani del passaggio in Commissione delle riforma del mercato del lavoro torna ad intervenire Libera, in una nota stampa: “Si sperava in interventi strutturali, che non ci sono. Solo un elenco di argomenti che demanda a decreti delegati”. Nessun nostro emendamento accolto e nessuna riforma è stata fatta – prosegue Libera – convinta che, “nonostante il plauso dei sindacati ai dietrofront di Lonfernini, solo con interventi strutturali e coraggiosi si possa uscire dalla crisi”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: