SAN MARINO Salvini su Green pass: "Parlerò con il presidente Draghi per risolvere le problematiche"

È arrivato nel pomeriggio sul Monte, come annunciato, il leader della Lega Matteo Salvini. "Era ora che dopo 48 anni mettessi piede a San Marino", scherza con i giornalisti presenti, per spiegare di aver avuto, negli ultimi mesi, frequenti contatti con ministri e politici del Titano, in piena pandemia. Ad accoglierlo gli esponenti di Domani - Motus Liberi, l'incontro con il Segretario all'Industria Fabio Righi. Ma sono tanti i sammarinesi che hanno voluto salutarlo, sul PIanello, per un selfie, per una stretta di mano.

Al microfono di Rtv, sollecitato sulle recenti dichiarazioni del presidente del Parlamento europeo David Sassoli, risponde: "Ricordo i momenti drammatici dei mesi scorsi, quando ogni Paese ha corso per mettere in sicurezza i cittadini. Le autorità sammarinesi hanno fatto quello che dovevano fare anche perché qualcuno promise qualcosa che poi non mantenne". Lo dice, riferendosi alla vaccinazione con Sputnik a San Marino, "Parlerò con il presidente Draghi per risolvere le problematiche. se vogliamo dirla tutta, San Marino in quei mesi ha fatto più velocemente e meglio di altri per le vaccinazioni", rileva Salvini. "San Marino è un Paese amico nel cuore dell'Italia. Adesso c'è un dialogo in corso, noi cercheremo di aiutare, di snellire e risolvere sul tema green pass".

Seguiranno aggiornamenti

