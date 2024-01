LA VOCE DEI CAPITANI San Marino Città, Rossini: “Priorità a sicurezza stradale e centri aggregativi. Ex Tiro a Volo fondamentale per il futuro del Paese” Prosegue il nostro ciclo di interviste sulle esigenze delle realtà locali sammarinesi

Sicurezza stradale e centri aggregativi. Indica precise urgenze il Capitano di Castello di San Marino Città, Tomaso Rossini per migliorare la vita degli abitanti della capitale.

“Le priorità sono quelle che portiamo avanti sin dal nostro insediamento: sicurezza stradale, - elenca - benessere dei residenti vale a dire zone residenziali tutelate e sicuramente centri aggregativi per i giovani e per gli anziani. Da una parte la popolazione giovanile non ha luoghi dive ritrovarsi e noi con il nostro progetto sull'area Ex Tiro a Volo di Murata cerchiamo di offrire loro degli spazi adeguati. Quindi ci auguriamo che il prossimo Governo possa capire che quello spazio è fondamentale per il futuro della Repubblica”.

“Per gli anziani allo stesso modo: la solitudine che vivono – continua il Capitano di Città - spesso spinge e attiva altre situazioni sgradevoli. Il fatto di avere un centro aggregativo dove possono incontrarsi e magari realizzare anche piccoli progetti, può aiutarli a vivere più serenamente”.

Attenzione infine alla sicurezza stradale: “E' importantissima – spiega Tomaso Rossini - soprattutto per i pedoni: ci lamentiamo che ci sono i ragazzi sempre attaccati al telefonino, che siamo solitari e depressi ma non possiamo camminare tranquillamente per strada; non abbiamo marciapiedi e non abbiamo passaggi pedonali sicuri; non abbiamo zone residenziali con servizi per cui uno possa uscire di casa, incontrare il vicino, scambiare due chiacchiere e non sentirsi solo. Ci auguriamo – conclude - che il Governo, lo Stato e le Aziende pubbliche possano accogliere le nostre richieste”.

Nel video l'intervista a Tomaso Rossini, Capitano di Castello di San Marino Città

File allegati La nota della Giunta di Castello di Città

