Scuola Città: Maggioranza, "Non vogliamo svuotare la capitale, serve soluzione condivisa e strutturata"

Il dibattito sul trasferimento della Scuola Elementare di Città non accenna a diminuire. Ecco che dopo le prese di posizione di genitori e comitati, interviene la Maggioranza. E lo fa con una nota nella quale ricorda come "da oltre due anni sono purtroppo noti i dati rispetto al calo demografico e le proiezioni per il futuro confermano un trend negativo". Per contro da quasi 10 anni l’Istituto Musicale Sammarinese è senza una sede fissa e dislocato in più spazi sul territorio. Per questo Pdcs, Rete, Domani Motus Liberi e Noi per la Repubblica vogliono trovare una soluzione che consenta di risolvere le problematiche con un progetto preciso, strutturato e condiviso, per dare risposta concreta e definitiva alle esigenze di queste due fondamentali realtà.

"La scelta di unire il plesso di Città con quello di Murata nasce dalla consapevolezza che quest’ultimo, oltre ad essere di costruzione più recente, è stato pensato per la scuola a tempo pieno, con aule sufficienti, privo di barriere architettoniche, ricco di spazi esterni vivibili e spazi a misura di bambino, mentre l'edificio di Ca' Caccio ha pochi spazi esterni, per lo più difficilmente utilizzabili, e risulta ormai strutturalmente poco all’avanguardia a livello scolastico".

"Destinare la sede dell’Istituto Musicale in quella struttura, conclude la Maggioranza, oltre ad accogliere i circa 450 iscritti, ospiterà attività culturali trasversali e d’eccellenza sviluppando così al meglio le proprie potenzialità". Non siamo per lo svuotamento del centro storico, ma anzi è già in atto un’importante attività di valorizzazione che prevede l’impianto di enti ed attività di alto livello e prestigio proprio per ridare valore alla capitale".



