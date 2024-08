SdS Beccari: fondamentale definire l'agenda per firma ed implementazione dell'Accordo UE Dopo l'incontro con l'Ambasciatrice palestinese il Segretario agli Esteri fa il punto sulle priorità del proprio mandato

Ricorrente l'utilizzo dell'aggettivo “storico”, per definire l'incontro fra il Segretario Beccari e l'Ambasciatrice di Palestina; e in precedenza il voto unanime del Consiglio sul tema del riconoscimento. Risultati che inorgogliscono la DC; che ha rivendicato il proprio contributo, ritenendo fuorviante – su simili temi – la contrapposizione destra-sinistra. Messe in campo piuttosto “azioni politiche e scelte concrete”, è stato scritto. Il percorso intrapreso può “essere d'esempio anche per altri Stati europei”, aveva rimarcato dal canto suo Libera. Di certo è stato uno di quei rari casi nei quali non si sono registrate alla fine voci dissonanti; avendo l'Esecutivo dimostrato di voler fare sul serio su un indirizzo presente nel programma di governo.

Dossier di politica estera peraltro centrali, in questa Legislatura. Priorità assoluta, l'Accordo di Associazione con l'UE. “Si gioca adesso la parte più delicata, più importante” - sottolinea il Segretario di Stato -; si va verso la firma “per cui adesso, alla ripresa dei lavori della Commissione, sarà importante per noi capire quale sarà l'agenda per arrivare a questo importante risultato”. “Credo di poter dire – aggiunge - che questo sarà un mandato caratterizzato da tutta l'attività di implementazione dell'accordo”.

Ribadita poi la determinazione a rafforzare i rapporti bilaterali, a partire da quelli con l'Italia. Ricordato anche l'impegno in conferenze di pace, e contesti internazionali inediti quali la Comunità Politica Europea. Attività intensa, che si somma a quella derivante dalle nuove deleghe affidate a Beccari in questa Legislatura; a partire da quella sulla transizione digitale. E poi gli Affari Politici; con un focus importante sull'attuazione del programma. Continuerò a collaborare sul tema delle telecomunicazioni con il collega Fabbri, aggiunge il Segretario di Stato; un cenno anche ad aspetti strategici come la San Marino RTV. “Un mandato abbastanza pieno”, conclude Luca Beccari.

Nel servizio l'intervista al Segretario di Stato Luca Beccari

