Altro passo di San Marino verso il riconoscimento dello Stato di Palestina. L'Ambasciatrice Palestinese Abeer Odeh, Rappresentante Permanente presso alcune importanti Agenzie delle Nazioni Unite, ha avuto un incontro bilaterale ufficiale con il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari. Nel colloquio a Palazzo Begni, un confronto approfondito sull’attuale situazione in Medio Oriente e la valutazione della richiesta d’accredito del diplomatico palestinese.

Ricordato il percorso più recente condotto da San Marino nel processo di riconoscimento dello Stato di Palestina, che già con il voto favorevole alle Nazioni Unite dello scorso 10 maggio, ne ha sostenuto l'ingresso in qualità di membro effettivo. Beccari ha confermato l’avvio dell’iter istituzionale per l’accredito dell’Ambasciatrice palestinese a San Marino, anche nello spirito dell’ordine del Giorno adottato ieri all'unanimità dal Consiglio Grande e Generale.

Beccari ha proposto un prossimo incontro dell’Ambasciatrice con i membri della Commissione Esteri, anche al fine rafforzare le relazioni tra i Paesi. L’Ambasciatrice ha manifestato apprezzamento per l’incontro, per i passi intrapresi dalla Repubblica verso il riconoscimento dello Stato Palestinese così come o per l’impegno del Parlamento e dell’Esecutivo sammarinese, nel prendere atto della situazione in corso che ha origini molto lontane ma che oggi sta colpendo il popolo palestinese, nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania con devastazioni e perdite di vite umane insostenibili. L’Ambasciatrice ha espresso l’urgenza di un’effettiva mobilitazione della comunità internazionale per trovare soluzioni di mediazione e di pace, nel pieno rispetto del diritto internazionale e umanitario.

“Quello che stiamo affrontando è incredibile. È tempo per la comunità internazionale di svegliarsi e riconoscere che i palestinesi – ha affermato l'Ambasciatrice Abeer Ode – dovrebbe vivere in pace e prosperità come altri popoli del mondo. E quindi guardiamo avanti per costruire questa possibilità. Questa visita è molto importante. E dal profondo del mio cuore ringrazio il Parlamento di San Marino, i due Capitani Reggenti, il segretario di Stato per gli Affari Esteri e naturalmente il popolo sammarinese”.

“Come è avvenuto anche per altri stati europei, il riconoscimento delle relazioni diplomatiche in questo caso può anche anticipare il riconoscimento dello Stato che, come dice l'ordine del giorno, avverrà secondo un percorso, ma che è fatto di tappe. Questa è già una prima tappa concreta e significativa a dimostrazione che c'è una volontà, non solo del Consiglio, ma anche del Governo. E come Governo siamo attivi su questo fronte e determinati a proseguire in questa direzione”. È quanto afferma il Segretario agli Esteri Luca Beccari.