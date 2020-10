CONGRESSO DI STATO Segretario Beccari: "A breve l'emissione dei titoli del debito pubblico sui mercati internazionali" Federico Pedini Amati: "Guardia altissima ma tutti gli eventi sono confermati". Teodoro Lonfernini: "Maggioranza compatta nel respingere mozione contro Ugolini"

Segretario Beccari: "A breve l'emissione dei titoli del debito pubblico sui mercati internazionali".

Nuovo decreto Covid ma anche tanto altro nella conferenza stampa del Congresso di Stato che d'ora in poi sarà un appuntamento fisso per comunicare alla cittadinanza l'operato del Governo. Il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini, in apertura, ha espresso soddisfazione per l'esito della mozione di sfiducia ad Ugolini, respinta con tutti i voti della maggioranza compatta. Il collega Federico Pedini Amati ha invece parlato della ricaduta sugli eventi in programma – tutti confermati – del nuovo decreto Covid, dal Giro E, alla Mille Miglia, così come Halloween e Natale delle Meraviglie.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“Terremo la guardia alta - ha assicurato - con regole precise e controlli intransigenti, durante il periodo di convivenza col virus”. Allo studio anche la possibilità di eseguire test sierologici a tutte le persone che partecipano ad alcuni eventi al chiuso. Il Segretario agli Esteri Luca Beccari ha intanto espresso soddisfazione per un periodo particolarmente importante e intenso di relazioni, sul piano internazionale e con l'Italia. Continuano intanto le attività propedeutiche, con gli ultimi adempimenti, prima dell'emissione, a breve, dei titoli del debito pubblico sui mercati internazionali.



I più letti della settimana: