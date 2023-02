SANITÀ Segreterie al Territorio e alla Sanità al lavoro sui progetti di sviluppo delle strutture sanitarie Le parti si rincontreranno nel giro di pochi giorni per definire e rendere pubblico il gruppo di lavoro

Incontro tecnico tra le Segreterie al Territorio, alla Sanità e l'Iss per discutere la realizzazione e lo sviluppo di alcuni reparti dell’Ospedale di Stato e di altre strutture sanitarie e socio sanitarie, tra cui la ristrutturazione dei centri sanitari di Murata e Borgo Maggiore. Sul tavolo anche progetti di più ampio respiro come la ristrutturazione della Colonia di Pinarella di Cervia e la progettazione del nuovo Ospedale.

Al momento gli enti coinvolti stanno lavorando per individuare un gruppo di tecnici da dedicare esclusivamente alle priorità di sviluppo di tali opere, tra cui l’ing. Marco Renzi ed l’ing. Paolo Cecchini che nel tempo si sono specializzati in progettazione ed organizzazione delle strutture sanitarie. Le parti si rincontreranno nel giro di pochi giorni per definire e rendere pubblico il gruppo di lavoro composto da tecnici incaricati da ISS e AASLP.

