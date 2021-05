Sicurezza in centro, Tonnini: “Impegno delle forze dell'ordine da affiancare con interventi normativi” In Congresso, audizione dei Comandanti dei tre Corpi di Polizia. In Aula, arriveranno emendamenti al decreto 85 per garantire sicurezza

Dopo un nuovo sabato sera segnato da risse e danneggiamenti in centro a Borgo, il Congresso di Stato si confronta con i tre Comandanti delle Forze dell'ordine. Coordinamento portato avanti, in particolare dalle Segreterie Interni ed Esteri, per avere un feed-back costante sull'applicazione dei decreti, come sui correttivi da applicare in itinere. Monitoraggio intensificato negli ultimi tre fine settimana, per un aumento della presenza di giovani italiani che trascorrono il sabato sera a San Marino per evadere il coprifuoco nella penisola, anche se non mancano cittadini sammarinesi identificati: “Dalle prime segnalazioni – spiega il Segretario agli Interni, Elena Tonnini – si è provveduto ad un rafforzamento dei controlli, chiedendo ai tre Corpi un pattugliamento potenziato, coadiuvati dai militi volontari”.

Nel riconoscere lo sforzo delle forze dell'Ordine parla di “una scelta che si è rivelata corretta e determinante – dice – proprio alla luce di quanto successo anche sabato scorso”. Sull'agente di Polizia Civile ripreso mentre immobilizza un giovane, poi denunciato, commenta la Tonnini: “Ogni azione sopra le righe o di abuso rispetto agli strumenti che gli agenti hanno a disposizione va vagliata, ma non mi pare questo il caso”, parlando di un video decontestualizzato rispetto all'operazione di Polizia che era in corso, mancando i dettagli di quanto accaduto in precedenza.

Dal Governo, sostegno all'azione delle forze dell'ordine, e riconoscimento di uno sforzo che è “da affiancare – dice ancora la Tonnini – con interventi di tipo normativo”. E l'audizione in Congresso dei tre Comandanti è stata funzionale proprio a capire in quale direzione portare correttivi, che - dice la Tonnini - “arriveranno in Aula come emendamenti al decreto 85”, in ratifica nella seduta che si apre domani.

