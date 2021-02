Titano Bond: Rf critica, Npr Plaude

Titano Bond: Rf critica, Npr Plaude.

Repubblica Futura, il giorno dopo la collocazione di 340 milioni di euro di Titano Bond, fa notare che il tasso di rendimento al 3,25% annuo, è più alto rispetto a quello dei titoli emessi da paesi con rating più bassi di San Marino, come quelli dell'Albania che – scrive RF - hanno tassi inferiori al 2%. Il partito d'opposizione chiede al Governo come pensa di riuscire a pagare 11 milioni di interessi all'anno, oltre ai già 70 di disavanzo. E chiede anche in che maniera il Governo intenda impiegare i 340 milioni di euro derivanti dal Bond, senza “buttarli dalla finestra – così recita il comunicato RF – in spese correnti e rimborso prestiti, ma generando sviluppo”.

[Banner_Google_ADS]



Di parere opposto la formazione di maggioranza Noi per la Repubblica secondo la quale Il buon esito della collocazione dei titoli getta le basi per le azioni necessarie alla ripartenza economica e sociale e per imprimere, ora, maggior impulso alle riforme necessarie al Paese. Noi per la Repubblica invita dunque la cittadinanza, ma soprattutto la politica, a guardare con più fiducia al prossimo futuro, trasformando il legittimo diritto di critica in diritto di partecipazione alla rinascita del nostro Paese

I più letti della settimana: