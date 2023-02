SAN MARINO Turismo: botta e risposta tra Repubblica Futura e il Segretario Pedini Amati

Non usa giri di parole Repubblica Futura che attacca governo e le “gite”, così scrive, del Segretario di Stato Federico Pedini Amati. “Chiudono le aziende, anche storiche, nel settore dell’ospitalità e della ristorazione, non si concretizzano le promesse di arrivi eccellenti come al Nido del Falco, la mondezza e lo stato di degrado di alcune zone del centro storico sono davanti agli occhi di tutti, ma il Segretario al Turismo – scrive RF – visita il carnevale di Fano e fa foto dalla piccionaia dell'Ariston. Al Bano a parte, stentiamo a scorgere le traiettorie di sviluppo del turismo sammarinese”.

Non tarda ad arrivare la replica di Pedini Amati: “Mancano infrastrutture, è vero – afferma - ma ricordo a Repubblica Futura che gli investimenti per la costruzione di nuovi hotel, li fanno i privati e non il pubblico. Segnalo l’interesse di due aziende d'eccellenza per la zona dell'ex Tiro a Volo di Murata, una delle quali si chiama Alpitour. Questo governo – aggiunge - non è quello dei dirigibili e delle monorotaie di Renzi. Sugli eventi ho sempre presentato un programma dettagliato a inizio anno, tra i quali molti organizzati durante la bassa stagione, un valido esempio è “Una voce per San Marino”, alle cui selezioni hanno partecipato oltre 500 artisti. Lo stesso evento, anche per lo sviluppo del quale sono stato a Sanremo, ha “cubato” lo scorso anno una ricaduta televisiva misurabile in 3,8 milioni di euro. Ora i conti fateli voi – conclude – ma non fateli, per cortesia, come li avete fatti per ZTE perché non vorremmo buttare a mare altri 6 milioni e finire in ulteriori indagini della magistratura; e sul Nido del Falco ci sono novità molto positive”.

