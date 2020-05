Turismo, Libera: "Idee e impegno dagli operatori, mentre il Governo tergiversa"

A tutela del comparto turistico, bar e ristorazione, Libera interviene evidenziando la tenacia e l'impegno con cui gli operatori si stanno muovendo per impostare la ripartenza, chiedendo invece quale risposta stia dando il Governo: “Nessun aiuto al sistema, né in termini di proroga di pagamenti, né di aiuto sulla Cassa Integrazione, né di sostegno concreto con liquidità diretta - dice Libera - per non parlare dei protocolli operativi nel comparto turistico-commerciale”. Chiede un piano strutturato per la ripartenza che preveda liquidità e logistica per affrontare il proseguo della stagione, proponendo un tavolo di lavoro permanente per il turismo che definisca protocolli, norme ed aiuti.



