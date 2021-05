Villa Malagola all'asta, Commissione Monumenti: “Lo Stato eserciti diritto di prelazione”

Un edificio patrimonio collettivo della Repubblica, che ne esprime storia e cultura, pienamente inserito nel contesto urbano di Città, nel cuore del sito Unesco patrimonio dell'Umanità, e che anche in virtù del suo giardino, insieme al Cinema Turismo, potrebbe rappresentare un polmone verde, un'area di svago e benessere per tutta la cittadinanza. Il valore dell'edificio, che verrà messo all'asta, emerge dal parere che la Commissione per la Conservazioni dei Monumenti ha espresso rispetto al diritto di prelazione da parte dello Stato.

[Banner_Google_ADS]



Un parere positivo - emesso lo scorso aprile e inviato al Congresso di Stato, insieme anche ad una valutazione tecnica - a cui oggi segue anzi l'auspicio da parte della stessa Commissione perché si possa arrivare ad un accordo con le parti interessate perché la villa diventi patrimonio dello Stato. “Auspichiamo – scrive la Commissione in una nota – che la nostra posizione possa trovare l'interesse e il consenso necessari”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: