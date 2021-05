Commissione Monumenti: lettera aperta perché lo Stato si aggiudichi l'asta

Da qualche giorno le sorti di Villa Malagola hanno sollevato un certo interesse pubblico. L'edificio con l'ampio giardino e la deliziosa piscina, inseriti all'interno del contesto urbano di San Marino Città sono parte del patrimonio collettivo della nostra Repubblica. Ora la villa, o quello che resta di essa, e tutte le sue pertinenze verranno messe all'asta. La Commissione per la Conservazione dei Monumenti, dovendo esprimere il proprio parere in merito al diritto di prelazione da parte dello Stato, ha espresso, con delibera del 9 aprile 2021, n. 1476, 'parere positivo affinché lo Stato eserciti questo diritto'. In data 16 aprile ha inviato al Congresso di Stato, unitamente al proprio parere tecnico, una lettera in cui motiva tale scelta, auspicando che lo Stato possa addivenire ad un accordo con le parti interessate al fine di portare il bene nel patrimonio dello Stato. Come membri della Commissione consiliare preposta alla conservazione e tutela dei monumenti ci preme sottolineare che stiamo parlando di un luogo esprimente la storia e la cultura sammarinese, pienamente inserito nel cuore del sito Unesco patrimonio dell'Umanità. Un luogo inoltre che, insieme al Cinema Turismo potrebbe divenire un punto di riferimento culturale, arricchito da un polmone verde, il giardino, che in pieno centro storico potrebbe costituire un'area verde di svago e di benessere per tutta la cittadinanza. Auspichiamo perciò che la nostra posizione possa incontrare l'interesse ed il consenso necessari.

La Commissione per la Conservazione dei Monumenti