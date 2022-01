MUSICA Achille Lauro si esibirà nel metaverso E' il primo artista europeo

Achille Lauro si esibirà nel metaverso.

Ci ha abituati alla sua stravaganza, al suo stile unico nel presentarsi sul palco di Sanremo ed ora è pronto per stupirci ancora: Achille Lauro sarà il primo artista europeo ad esibirsi nel Metaverso e nel mondo del gaming.

Un nuovo record per l'artista e una sorpresa per tutti i suoi fan annunciata durante la conferenza stampa di presentazione della nuova versione dell' album "Lauro - Achille Idol Superstar". Il metaverso diventa per l'artista l'occasione giusta per sperimentare una nuova realtà, si tratta del primo evento nella terza dimensione.

Gli utenti potranno mettersi nei panni di Lauro, essere lui e scoprirne gli aspetti più intimi. Un nuovo modo di interagire che strizza l'occhio al futuro, che presagisce la nuova frontiera delle relazioni per le generazioni future. Gli altri possono essere tutto di noi e noi degli altri.

[Banner_Google_ADS]



Dovrebbe trattarsi di un gioco, ma quali saranno i risvolti da questa ennesima fuga dalla realtà? Quanto spazio rimarrà per coltivare l'espressione della nostra anima più pura?

Di base non esistono cose buone o cattive, come sempre dipende dall'uso che si sceglie di farne. Il metaverso potrebbe essere uno strumento per mettersi nei panni degli altri e spingere alla comprensione, così come un modo per stare fuori di se vivendo una vita che non ci appartiene. In ogni caso, avremo modo di scoprirlo a breve.

Dopo il grande successo che lo ha portato a conquistare 26 dischi di platino, 12 dischi d’oro, Achille Lauro calcherà nuovamente il palco dell'Ariston come grande ospite del Festival di Sanremo.





I più letti della settimana: