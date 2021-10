Perchè il nuovo nome di Facebook è "Meta"?

Facebook 'cambia nome' e diventa Meta. E' lo stesso Mark Zuckerberg, ceo di Facebook ad annunciare questo cambiamento, che arriva in un momento difficile per l'azienda: "Il metaverso è il prossimo capitolo di internet, è fatto per connettere le persone e Horizon è la piattaforma che stiamo costruendo".

Che cos'è il Metaverso?

Un metaverso vede convergere realtà virtuale, realtà aumentata e realtà fisica in uno spazio irreale condiviso. Da qui si potrà stare insieme ad amici e famigliari, lavorare, giocare, acquistare e fare, a detta di Zuckerberg, "esperienze completamente nuove che non rientrano nel modo in cui concepiamo computer o telefoni oggi".









Perchè il nome "Meta"?

Il nome "Meta" deriva dal greco e significa "Al di là, andare oltre", quindi possiamo dire che questa nuova dimensione sarà dominata dal percepire la sensazione di presenza, sarete con un'altra persona ovunque voi vorrete.

"Per me, significa che c'è sempre altro da costruire e c'è sempre un capitolo successivo della storia. La nostra è una storia che è iniziata in una stanza di un dormitorio ed è cresciuta oltre l'immaginabile, una famiglia di app che le persone usano per connettersi tra loro, avviare attività, creare comunità e movimenti che hanno cambiato il mondo".



La direzione sembra essere quella di una vita sempre più scollata dalla natura. Siamo sicuri che il progresso tecnologico a questi livelli non finisca per rubarci l'anima?