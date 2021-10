Torna l'ora solare

Nella notte tra sabato 30 e domenica 31 ottobre si ritorna all'ora solare. Lancette indietro dalle 3 alle 2, un'ora in più di sonno al mattino e un'ora in meno di luce durante il giorno.

Questa pratica risale ormai al 1916, anno in cui venne utilizzata per la prima volta e a cui sono seguite diverse conferme e abolizioni, fino ad arrivare al 1966 quando un'apposita legge venne varata per ristabilirne l'adozione.









A quanto pare non si tratterebbe di una scelta definitiva, infatti negli ultimi anni abbiamo assistito ad un dibattito, ancora aperto, tra i Paesi dell’Unione Europea per evitare il passaggio e mantenere per tutto l’anno l’ora legale. Con la pandemia la discussione è stata lasciata in sospeso, quindi dovremo attendere ancora un pò di tempo per conoscerne le sorti.

Intanto, anche in questo 2021, ricordate di allineare gli orologi!