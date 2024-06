Big Mama e Alessandra Amoroso fra le coppie dell' estate 2024

E' sciuramente una delle coppie dell'estate quella composta da Alessandra Amoroso e Big Mama, il cui comune nuovo singolo, “Mezzo Rotto”, ha esordito alla grande scalando subito tutte le classifiche.

Di Big Mama la paternità del brano, firmato insieme a Zef e Tropico, dopo aver avuto l'idea di collaborare con la cantante salentina durante l'evento benefico tenutosi a Maggio all'Arena di Verona, “Una Nessuna Centomila” ed è sempre Big Mama a spiegarne il significato in un'intervista.









“Per me scrivere è la cosa più belle di tutte, forse appena dopo esibirsi live, ma non so scrivere pezzi d'amore, almeno credevo che fosse un grandissimo limite per me perché l'amore non mi ispira per niente. Non sapevo cosa scrivere, allora mi sono messa sul letto con Ludovica (la sua fidanzata) e nel panico più totale lei mi diceva ‘pensa a qualcosa di triste, inventati che ci siamo lasciate!’. E io rispondevo: ‘Ma io so scrivere solo cose vere, mica me le invento!’. Allora ho pensato a quando siamo lontane, lei a Carrara, io a casa mia: ‘Quel mare che guardi, io che ascolto pezzi per ricordarmi di te’. Anche questa volta ho detto solo la verità”.

Big Mama è già partita con il suoi Sangue Summer Tour 2024 e girerà l'Italia per buona parte dell'estate. Per veder tornare live Alessandra, invece, salvo quale incursione nei concerti della collega, dovremo aspettare Dicembre.