Buonumore: al top con i rimedi della nonna

La primavera è un'esplosione di colori e aromi e porta con sè anche una incredibile quantità di sostanze che possono aiutarci a stare meglio in modo naturale...e le nonne lo sanno, da sempre. Ecco allora cosa fare per trovare il buonumore, semplicemente: stop allo stress con il basilico, ottimo anche per tenere a bada la frequenza del battito cardiaco e mantenere equilibrata la pressione sanguigna. Per un effetto calmante immediato è sufficiente annusare il suo straordinario profumo. Niente ansia con la cannella: una spezia profumatissima, che regala un piacere immediato nei dolci e nel cappuccino, per un perfetto inizio di giornata. Ideale per allontanare gli stati d'ansia. Relax al top con la lavanda: per rilassare mente e muscoli è davvero una eccezionale alleata. Non solo calma il sistema nervoso, ma allevia le emicranie e cura l'insonnia.

Addio crampi con la salvia: perfetta per alleviare i disturbi premestruali e i crampi . La salvia ha un effetto anti spasmodico in grado di ridurre la tensione nei muscoli, favorendo la calma e la rilassatezza e costituisce un prezioso alleato naturale contro la stanchezza e l'affaticamento muscolare. Allegria al peperoncino: questa spezia ha la virtù di stimolare piacevolmente il palato con il suo gusto piccante. Il peperoncino è noto fin dalla notte dei tempi, veniva utilizzato come antinevralgico e per conservare i cibi. Inoltre, migliora la circolazione, libera le vie respiratorie. Mai più tristezza con la curcuma: per garantirci un po' di buonumore, aggiungiamo un pizzico di curcuma nelle nostre pietanze. Che si sciolga nelle minestre, o che si aggiunga alle carni, questa spezia dal color ocra favorisce il buonumore. Secondo alcuni studi gode anche di proprietà antitumorali. In ogni caso...Allegriaaaaa. Amici...come diceva il Grande Mike.