Giornata Mondiale del Libro

Nato nel 1995, evento annuale organizzato dall’Unesco, il World Book Day è la più grande festa mondiale della lettura. I suoi scopi: migliorare l’alfabetizzazione, insegnare il rispetto per i libri, fare appassionare i bambini alla lettura.

Nei Paesi anglosassoni si festeggia il primo giovedì di marzo. In molti altri, Italia compresa, il 23 aprile. E nel periodo fra 26 febbraio e 30 aprile, denominato World Book Day Period, vengono organizzati eventi ad hoc per celebrare l’occasione.

L’idea nasce in Catalogna dove, nel giorno di San Giorgio, una rosa viene tradizionalmente data a una donna come dono per ogni libro ricevuto. Il 23 aprile è una data cult per la letteratura.

Quel giorno passarono a miglior vita William Shakespeare e Miguel de Cervantes. Nacquero invece Vladimir Nabokov, Manuel Majia Vallejo e lo stesso Shakespeare.