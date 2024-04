Cioffi con "Ex"

Dalla terra Salentina, arriva il nuovo singolo di Cioffi, fattosi conoscere dal grande pubblico grazie alla fiducia riposta in lui da Fabrizio Moro, Le Vibrazioni, Iram e The Kolors, che gli hanno offerto la possibilità di aprire i loro concerti, portandolo così ad esibirsi sui più importanti palchi di tutta Italia.

Ora, sulle note dell'orecchiabilissimo sample di “New Soul” (pezzo proposto nel 2008 dalla cantautrice franco-israeliana Yael Naim), ci propone un nuovo single, “Ex”, dal cui titolo è decisamente facile evincere la tematica.









In una chiave urban pop assolutamente attuale, Cioffi racconta con la leggerezza tipica di un ragazzo ancora giovane, la fine di una relazione che forse on sarebbe neanche dovuta cominciare e che ha lasciato spazio a qualcosa di più adeguato: “...ritorno a casa mano nella mano con qualcuno che non stressa come te”.