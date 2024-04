Torna la musica di Noemi

Il Primo Maggio la vedremo al comando del classico concertone romano, insieme ad Ermal Meta e mentre annuncia la partenza di un tour che la vedrà spostarsi per l'Italia fino a Settembre, a due anni di distanza dalla sua ultima uscita discografica, presenta un nuovo singolo.

“Non ho bisogno di te”, questo il titolo del pezzo con cui Noemi torna a parlare di sé dopo "Metamorfosi", prosegue sulla falsariga di quest'ultimo, dando ancora una volta voce al desiderio di rinnovamento e all' importanza di evolvere per diventare la migliore versione di sé stessi, rimanendo sempre aperti al cambiamento ed imparando a dire no a tutto ciò che non ci corrisponde.









Un inno al coraggio, dunque, un invito a non accontentarsi mai di nulla che sia meno del meglio per noi.

La cantante, parte del comitato artistico della Fondazione “Una Nessuna Centomila”, parteciperà insieme ad altre grandi voci della musica italiana a due importanti appuntamenti live all’Arena di Verona, Sabato 4 e Domenica 5 maggio 2024, per poi partire direttamente alla volta del suo tour.