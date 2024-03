Cyril fa il botto con "Stumblin in"

Il dj e producer australiano, Cyril riporta in auge un hit del 1978, regalandole una nuova veste dal sound deep house pop.

Il pezzo è già nella Top 10 dell'airplay Europeo, #8 Shazam global e già nella top 50 di Spotify in Germania e Polonia e top 100 Olanda, ottenuti in pochissimo tempo. Su Spotify sta toccando la soglia dei 25 Milioni di stream e su You Tube ha superato i 30 Milioni di views.









L'artista non ha avuto una carriera facile, avendo lottato con dipendenze e disordini personali che lo hanno portato anche ad abbandonare la musica per un periodo. Bello è perciò pensare che questa nuova fase della sua vita gli stia regalando sane soddisfazioni.

Il successo di Stumblin in potrebbe essere solo il primo passo. Cyril ha infatti già annunciato di avere diversi brani pronti al lancio per questo 2024...non ci resta che aspettare!