Gridiamo "Louder" con Dotan

Nato a Gerusalemme, a solo un anno Dotan si trasferisce in Olanda, ad Amsterdam, terra che ha quindi dato i natali a quello che è invece il suo percorso musicale.

L’album di debutto 7 Layers è stato un viaggio personale che ha fotografato la storia di un giovane che lottava per scoprire se stesso.

Il punto di svolta è arrivato invece con Numb nel 2019, un inno al superamento del buio, la celebrazione di chi ha saputo guardarsi dentro e affrontare i suoi mostri per poi trovare la sua strada.









Strada che con questo nuovo singolo, Louder, sembra voler diventare di ispirazione a quella di altri.

“Nella vita molti ti diranno di stare zitto o di essere diverso, soprattutto nel clima attuale. E all’improvviso è scattato qualcosa dentro me. È quando le persone ti dicono di essere meno di qualcosa o di abbassare i toni che bisogna essere più forti. “Ho scritto Louder nel 2022 su un divano a Los Angeles ed è venuta fuori come una canzone di protesta felice e universale”

Dotan sarà dal vivo in Italia il 14 aprile al Biko di Milano. Il suo Acoustic Tour 2024 è già sold out in tutte le tappe europee.