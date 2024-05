Club Dogo con "King Of The Jungle"

Sono ripartiti alla grande i Club Dogo che Il 10 marzo riempivano il Forum di Assago per il primo di una lunga serie di live già tutti sold out che li porteranno a chiudere il cerchio con un mega evento in quel di San Siro il 28 Giugno.

Dopo essere stati “Soli a Milano” con Elodie, ora lanciano un nuovo singolo, “King of The Jungle”.









Nuovo singolo che in realtà, però, è un richiamo al passato, un omaggio che Gué, Jake La Furia e Don Joe, fanno ad uno dei primissimi brani dei Club Dogo, “Note Killer”.

Quest'ultima infatti, pur non essendo mai stata una delle canzoni più conosciute dal grande pubblico, negli anni si è trasformata in una traccia di culto per i veri appassionati del trio, tanto che due settimane fa, ventun anni dopo la sua uscita, è stata certificata oro.