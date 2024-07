In arrivo la luna del cervo

Luna del Cervo in arrivo: domani 21 luglio splenderà la luna piena d’estate per eccellenza, non possiamo mancare.

Dopo il tramonto, meglio se dopo le 22, alziamo gli occhi verso la costellazione del Capricorno e salutiamo la bellezza del nostro unico satellite. Come spiega l’UAI, la luna sarà piena il 21 luglio, tecnicamente alle 12.17.

Ovviamente potremo ammirarla solo dopo il tramonto, meglio se dopo le 22, perché più alta sull’orizzonte (nella mappa il cielo del 21 luglio 2024 alle 23.00 circa).