L'acqua del futuro

L'acqua è un bene essenziale per la nostra salute, ma guardando al futuro in un momento in cui questo bene prezioso sta scarseggiando siamo alla ricerca di possibili soluzioni.

Immaginate un'idea rivoluzionaria che sfrutta l’aria e il sole per creare acqua pura, senza dipendere dalle risorse naturali tradizionali. Questo è ciò che sta facendo Source con la sua innovativa Sky Wtr.

Si tratta di una lattina d’acqua prodotta direttamente dall’aria e dall’energia solare, pronta a cambiare il modo in cui pensiamo e accediamo all’acqua potabile.

L’azienda Source ha sviluppato un sistema innovativo per produrre acqua potabile utilizzando “pannelli idrici” alimentati a energia solare

. Questi pannelli rappresentano un metodo alternativo per ottenere acqua potabile senza dover ricorrere alle fonti tradizionali. Il processo è semplice ma efficace: i pannelli solari alimentano dei ventilatori che estraggono il vapore acqueo presente nell’aria.