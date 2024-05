Una masterclass per "studiare" Taylor Swift

E' prima nella classifica degli album più venduti in USA questa settimana, Taylor Swift non solo ha costruito la sua popolarità attraverso i social, ma ha anche stabilito un forte legame personale con i suoi fan in tutto il mondo. Lei è un fenomeno culturale. Giusto per avere un'idea del suo successo, basti pensare all'evento sportivo più visto sulla TV americana, il Superbowl della NFL, che recentemente è stato soprannominato "Swiftbowl" proprio per renderle omaggio.

Esiste addirittura una pagina online “Swiftipedia” ed ora arriva anche una masterclass gratuita che l’Università di Glasgow ha dedicato agli aspiranti “Swifties”, in vista dell’atteso Eras Tour...ma di cosa si tratta? Scopri tutto ascoltando il reloaded!