Colloqui di lavoro a pagamento

Oggi parliamo di buone pratiche e di rispetto per le persone che un domani possono fare ingresso nelle aziende. La prossima notizia arriva dagli Stati Uniti e coinvolge la “FoodSahre azienda che senza dubbio si occupa di creare un mondo migliore. Questo il messaggio comparso sui social: "Prepararsi per un colloquio di lavoro è un impegno e per sostenerlo i candidati potrebbero anche dover rinunciare a tempo impiegato in attività per cui sarebbero pagati. Sono felice di annunciare che per questo FoodShare pagherà gli aspiranti dipendenti 75 dollari, per un incontro di circa un'ora". Oramai siamo a debita distanza da un eventuale pesce d'aprile.









Quello che avete letto è vero, parola del direttore esecutivo di FoodShare che tra le altre curiosità è un attivista che si chiama Paul Taylor. 75 dollari per qualcuno possono fare la differenza: essere utili per portare in tavola cibo per una settimana intera. Foodshare è un’organizzazione per la giustizia alimentare che promuove buone pratiche agricole e iniziative per assicurare il diritto al cibo agli indigenti. Insomma, un’azienda che si impegna per un mondo migliore, che è fatto anche di riconoscimento dell'impegno di chi si presenta.