Ed Sheeran collabora con Pokemon per il suo nuovo singolo

"Celestial " è il nuovo singolo di Ed Sheeran, brano co-scritto insieme a Steve Mac e Johnny McDaid e prodotta con Mac. Fan sfegatato dei Pokémon e ovviamente artista di fama internazionale, Ed Sheeran ha collaborato con The Pokémon Company per questo nuovo brano che apparirà negli attesissimi giochi Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, in arrivo il 18 novembre 2022 in esclusiva su console della famiglia Nintendo Switch, ma i fan possono già ascoltare "Celestial" uscito come singolo il 29 settembre 2022 ed inoltre godersi il relativo video musicale.

Non è la prima volta che Ed Sheeran collabora con la Pokémon Company, in passato il cantante si è esibito per Pokémon Go e ha anche promosso i Campionati Mondiali Pokémon del 2022 a Londra.

Ed Sheeran ha rivelato che quando si è recato in Giappone ha incontrato alcuni membri dello staff dei giochi Pokémon e "ha scherzato sul fatto che [lui] scrivesse una canzone per loro", così è nata la collaborazione. “Gioco alla serie Pokémon da quando ero alle elementari”, ha raccontato il cantante britannico, confessando la sua passione per il videogioco. “Io e mio fratello avevamo versioni diverse dei giochi e ci scambiavamo Pokémon per completare entrambi i nostri Pokédex. Adoravo anche le carte, ma la mia passione per i giochi era davvero smisurata. Amavo tutto il mondo che hanno creato; mi permetteva di distrarmi quando succedeva qualcosa di spiacevole, nella mia vita o a scuola, a cui non volevo pensare. Era un mondo in cui potevo rifugiarmi, e non ho mai smesso di giocare. Anche ora che ho 31 anni possiedo lo stesso Game Boy Color di allora e gioco a Pokémon Giallo o Pokémon Argento quando viaggio in aereo o in treno durante i tour.

Nel nuovo video musicale si vede Ed che interagisce con alcuni dei suoi Pokémon preferiti, tra cui Pikachu, Squirtle, Machamp e Snorlax.



Ed Sheeran, Pokémon - Celestial [Official Video]



Ed Sheeran ha anche dichiarato: È davvero un onore poter aggiungere una mia canzone a un videogioco Pokémon e realizzare un video così nostalgico. Girarlo è stato veramente fantastico: spero che vi piacerà, insieme alla canzone!”

Pikachu ne è già entusiasta! Infatti, udite, udite, le persone che acquisteranno una copia di uno dei giochi prima del 28 febbraio 2023 potranno ricevere uno speciale Pikachu come bonus gratuito!