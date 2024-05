Il Matrimonio è sostenibile

Un matrimonio sostenibile e vicino agli obiettivi di impatto minimo sull'ambiente: è questa la scelta che sempre più coppie perseguono per festeggiare il giorno più bello della loro vita.

Un'occasione di festa, che sia lontano dagli eccessi inutili, come spiega Tg Com, che poi spesso si trasformano in sprechi, in versione green. Una tendenza ormai consolidata, quella dell’eco-wedding, che a poco a poco sta conquistando una sempre più ampia popolarità tra i futuri sposi.

Per essere sostenibile, un matrimonio non può prescindere dall'evitare lo spreco di cibo. Secondo le statistiche, finisce nella spazzatura tra il 30 e il 50% del catering servito durante il ricevimento.

Uno spreco davvero considerevole, tanto più che si può evitare abbastanza agevolmente. Infatti, si può preventivare pensare di donare il cibo avanzato alle diverse associazioni benefiche che si mettono a disposizione per il ritiro o concordando in anticipo con la società di catering come smaltire gli eventuali residui.

Per essere davvero green le nozze devono svolgersi in una location che rispetti appieno questa filosofia. La scelta deve quindi ricadere su luoghi adatti, possibilmente originali, ma assolutamente autentici.

In quest'ottica, sono perfetti un agriturismo, un vecchio casale, e perfino uno spazio museale, che adeguatamente aggiustato può trasformarsi in una location unica e ricca di personalità per garantire un giorno indimenticabile.