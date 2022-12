"EFFETTO JALISSE" : cose alle quali non si può rinunciare

Anche quest'anno anno, dopo l'annuncio di Amadeus dei cantanti in gara al 73esimo Festival di Sanremo, arriva puntuale il commento dei Jalisse! Ormai da 26 anni tentano di ritornare ad esibirsi sullo stesso palco dell'Ariston che li rese vincitori nel 1997 con il brano "Fiumi di parole". Ma a quanto pare i tempi di realizzazione del loro ostinato sogno sembrano allungarsi ancora, dato che anche in questa edizione non se ne parla proprio.

Campioni di resilienza commentano così l'ennesima esclusione: "26 no, ma non ci fermiamo. Siamo in promozione con il nuovo singolo natalizio "NOI L'UNICA SALVEZZA."

Ascolta il nostro reloaded!