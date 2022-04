Gordon Matthew Thomas Sumner per tutti, Sting

Tutto nasce da un'intervista che Sting ha concesso al quotidiano Daily Star, all'interno della quale ha svelato l'origine del nome con il quale lo conosciamo tutti dai tempi della band Police, raccontando il motivo e da chi fu chiamato con quel nome per la prima volta. Fu un trombonista della band in cui suonava agli inizi della sua carriera. Il vero nome di Sting per esteso, con il quale è registrato all'anagrafe di Wallsend, paese che si trova a nord dell'Inghilterra e dove è nato il 2 ottobre 1951, è Gordon Matthew Thomas Sumner. Il racconto del musicista inglese parte da una canzone che proprio non gli piaceva. "Mi fece cantare una canzone orribile. Quindi, in segno di protesta iniziai a indossare una maglietta nera e gialla, e lui iniziò a chiamarmi Sting per scherzo".

Sting...evidentemente a "Gordon" quel soprannome non è dispiaciuto e nel ringraziare quel suo vecchio compagno di band per averlo coniato, considerando che da quando lo fermano per firmare autografi, il nome corto gli facilita e non di poco il compito. Dal 24 aprile 2021, Sting e sua moglie Trudie Styler sono stati nominati ambasciatori di buona volontà a disposizione della Repubblica di San Marino. L'ultimo album solista di Sting, “The bridge”, pubblicato nel novembre del 2021. Il disco include la canzone “For her love” di cui l'artista ha anche presentato un adattamento in lingua spagnola intitolato “Por su amor”, di cui è stato recentemente reso disponibile il video in cui l'ex Police duetta con il cantautore messicano KURT, stella nascente della musica latin pop.