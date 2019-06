I bugiardi delle vacanze

Tre italiani su dieci mentono su dove vanno in vacanza. E' quanto rivelato da un sondaggio realizzato all'interno di uno studio sulle esperienze degli europei durante le loro vacanze condotto su 3.000 persone (500 per ogni nazionalità tra britannici, spagnoli, italiani, tedeschi, portoghesi e francesi). Secondo la ricerca, il 32% degli italiani mente su dove va in vacanza, il 65% dice di aver mentito o esagerato su almeno un aspetto delle loro vacanze. Nello specifico, il 33% afferma di aver mentito sulle condizioni meteo trovate in vacanza, il 32% circa la destinazione raggiunta, il 25% sulla qualità dell'alloggio, il 23% sulla quantità di alcol consumato, il 21% sulla quantità di denaro speso e il 17% sul numero delle escursioni e attività culturali fatte.

Ma perchè mentono?

Tra le principali ragioni a giustificare le bugie, la vergogna nel dire dove si sono effettivamente trascorse le vacanze è al primo posto, con il 34% delle risposte. Il 28% ha ammesso di voler impressionare i propri interlocutori, altri, per il 25%, hanno risposto "perché non ero stato da nessuna parte", altri ancora hanno detto di non voler risultare "da meno degli altri", il 14%.

Le bugie, sono state dette per lo più a colleghi, agli amici e ai familiari. Le destinazioni più gettonate in cui gli intervistati hanno inventato di essere stati sono gli Stati Uniti, al primo posto, poi l'Europa , il Sud America , l'Asia e infine l'Africa. Il 10% di quelli che hanno affermato di aver mentito sulla meta della vacanza ha ammesso di aver anche pubblicato una falsa immagine del posto sui social network.

Non sono solo gli Italiani però a mentire: direi che se la cavavano piuttosto bene , gli spagnoli, con il 68%. Al terzo posto risultano i portoghesi, con il 60%, seguiti dai britannici, con il 58%, i francesi, con il 47%, e i tedeschi, con il 45%.

Beh..comunque, buone vacanze, anche se virtuali