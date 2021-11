MUSICA "Il Boom", il nuovo brano di Jovanotti: "stasera siamo tutti stelle..." Ascolta il singolo!

"Il Boom", il nuovo brano di Jovanotti: "stasera siamo tutti stelle...".

Come anticipato qualche giorno fa qui, è arrivato il momento: è uscito "Il Boom”, nuovo singolo di Lorenzo Jovanotti! Un brano che segna il suo ritorno e che apre quella che sarà la strada che ci accompagnerà al JovaBeach 2022, il tanto atteso tour estivo.

Colori, suoni ricercati per una canzone tutta da ballare e da ascoltare a tutto volume. E' lo stesso Jovanotti a descriverlo come un singolo futurista:



"È un pezzo futurista, rapido, che mi fa pensare a quando lo suoneremo in spiaggia con tutte le strobo accese e davanti a me ci sarà la mia gente, una tribù che balla! In questo tempo in cui intorno ad una parola tutti si accapigliano io mi sono divertito a smontarle un po’, le ho messe in un frullatore senza pensarci troppo, seguendo il suono, le immagini che nascevano seguendo il suono del pezzo, senza giudizio, come in un gioco a incastro. Se poi qualcuno vorrà trovarci un significato io sono aperto a ogni interpretazione, anzi sono curioso se accadrà”

Il testo di “Il Boom” nuovo singolo di Jovanotti



Leggendo Tacito Non mi capacito

Mentre mi musico come uno stoico

Accetto il carico di un mondo panico

Ma incomprensibile visto da qui

Visto da questa stanza non c’è abbastanza distanza

Visto da qui da questa stiva non colgo la prospettiva

È piatto il mondo certe volte sembra piatto

Magari c’ha ragione qualche matto

Che dice che i potenti ci controllano

È tutto un grande buco di una serratura

Fa paura ma ora non pensarci

Muoviti seguendo il boom boom boom

Muoviti seguendo il boom il boom

Boom Boom Boom Boom

Muoviti seguendo il boom il boom

Muoviti seguendo il boom il boom

L’amore si può fare anche su zoom zoom

Boom ecologico, Boom tecnologico, Boom economico,Boom autoerotico

Ma è meglio dal vero, giuro, calore, profumo, chiaro, scuro

Toccarsi la pelle, arrivare alle stelle, cadere e rialzarsi, sentirsi ribelle

Belle, stasera siamo tutti stelle Belle, stasera siamo tutti stelle

E più c’è buio e più si brilla

Anfetamina e Camomilla

Leggendo Nietzsche quello che dice In superficie a molti non piace

Ma Zarathustra parla e ci illustra

Che è tutta nostra questa giostra

Giù il gettone, giù il gettone, giù il gettone, giù il gettone

È tondo, magari non perfetto però tondo Il mondo non è piatto per niente, non dare retta a certa gente

Scatena la sua forza la natura fa paura ma ora non pensarci

Muoviti seguendo il boom il boom

Muoviti seguendo il boom il boom Boom Boom Boom Boom

Muoviti seguendo il boom il boom

Muoviti seguendo il boom il boom

L’amore si può fare anche su Zoom Zoom

La vita mia somiglia a quella di Leo Bloom

Con l’auto elettrica non fai broom broom, ma “sss”

Ci attende un mondo silenzioso, spaziale ma non spazioso

Forse spassoso spesso palloso, sviato, spietato, spaventoso

Vince chi è più falloso, il mio nuovo nome è coso

Come? Coso, Come? Coso, Come? Coso

Muoviti seguendo il boom il boom

Muoviti seguendo il boom il boom

Boom Boom Boom Boom

Muoviti seguendo il boom il boom

Muoviti seguendo il boom il boom

Forse spassoso, spesso palloso, spietato, spietà, spaventoso

Vince chi è più falloso, il mio nuovo nome è coso

Come? Coso, Come? Coso, Come? Coso

Muoviti seguendo il boom il boom

Muoviti seguendo il boom il boom

Boom Boom Boom Boom

Muoviti seguendo il boom il boom

Muoviti seguendo il boom il boom

