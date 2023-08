Il ritorno di Selena Gomez

Quello delle relazioni è indubbiamente uno dei temi più inflazionati quando si tratta di musica.

Selena Gomez, per questo suo atteso ritorno, ha voluto dare voce ad una generazione che oltre all’amore celebra anche la voglia di essere sé stessi senza avere paura delle conseguenze delle proprie decisioni.

“Single soon” (già il titolo la dice lunga), è infatti una canzone che parla di libertà ritrovata e della possibilità di fare ciò che si vuole, solo perché, appunto, si ha voglia di farlo: “I'm a date who I wanna / Stay out late if I wanna / Ima do what I wanna do / I’m picking out this dress / Trying on these shoes / Cause I’ll be single soon”.









Nonostante la loro storia sia finita ormai sei anni fa, qualcuno ci ha letto dentro dei riferimenti a The Weeknd, ma la Gomez ha prontamente smentito la cosa.

Il video che accompagna il pezzo, ricalca esattamente quanto già espresso nel testo: un'uscita con le amiche, una serata in discoteca, un vestito elegante è quanto basta per sentirsi di nuovo bene.

Una Selena Gomez “leggera”, quella che ritroviamo in questo singolo, che si diverte e vuole divertire chi l'ascolta: “Volevo far uscire una piccola canzone divertente che ho scritto un po’ di tempo fa, ma che ritengo perfetta per la fine dell’estate”, così ha dichiarato la stessa Selena a mezzo social, nell'annunciare l'uscita di questo suo ultimo lavoro che potrebbe essere precursore di un intero nuovo album.