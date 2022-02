Un uomo dell’Ohio ha fatto causa a sua moglie dopo averlo fatto inciampare e cadere da una rampa di scale, per aver lasciato le sue scarpe in un posto inappropriato e facendo in modo che subisse fratture multiple. Ma la corte d’appello ha respinto la causa di John Walworth, questo il nome del marito tutto rotto, contro sua moglie, Judy Khoury. I fatti risalgono al febbraio del 2018, quando la coppia erano ancora fidanzati. Walworth stava aiutando la fidanzata con alcune brocche di aceto da sistemare nel suo seminterrato, quando inciampò su un paio di scarpe di lei cadendo per le scale del seminterrato.

La prognosi parlò allora di rottura delle ossa della gamba, del braccio e della mano. Fratture che oltre al dolore hanno svuotato il conto corrente di John di ben 80.000 dollari tra spese mediche ai quali poi si aggiunsero altri 18.000 dollari di mancato guadagno perché le sue lesioni gli fecero perdere il lavoro. Le cure di John hanno richiesto tre interventi chirurgici e diversi mesi di terapia fisica. Nell’ottobre del 2019, l’avvocato dell’uomo ha intentato una causa contro l'allora fidanzata Judy Khoury, sostenendo che con il suo comportamento, lei aveva creato condizioni pericolose nella sua casa e non aveva adempiuto al suo dovere di ospite per proteggere un “ospite sociale” da esse.



La donna durante una deposizione giurata,testimoniò che le scarpe lei le lasciava abitualmente vicino alla porta posteriore, e non aveva pensato di dirlo al suo allora fidanzato . Ha anche aggiunto che non avendo visto Walworth cadere, poteva anche non essere inciampato nelle sue scarpe. Gli avvocati della Khoury ci tennero poi a sottolineare che la donna si sentiva responsabile per il fatto aver lasciato fuori le scarpe, ma questo non era certo ammissione di colpe o assunzione di responsabilità legale verso l'uomo e le sue ferite. “Se il signor Walworth avesse usato una cura ordinaria e avesse semplicemente guardato dove stava andando, soprattutto perché stava per scendere una serie di scale, avrebbe facilmente visto le scarpe sul pavimento“, hanno detto gli avvocati di Khoury.