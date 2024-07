L'Esempio di John McFall

John McFall è entrato nella storia come il primo astronauta disabile di sempre. Il suo percorso è stato segnato da sfide straordinarie e conquiste notevoli. McFall, britannico di 43 anni, ha subito un grave incidente in motorino a 19 anni che gli ha causato l’amputazione della gamba destra.

Tuttavia, anziché lasciarsi scoraggiare, come riporta GreenMe, ha trasformato questa difficoltà in una motivazione per eccellere in ambito sportivo e professionale. Dopo aver conseguito una laurea in Scienze Motorie e un master, è diventato un velocista paralimpico di successo, conquistando titoli mondiali e una medaglia di bronzo ai Giochi di Pechino del 2008.

La sua carriera sportiva è stata accompagnata da una formazione accademica in Medicina, che lo ha portato a lavorare come chirurgo ortopedico. Poi ha rivolto lo sguardo a obiettivi ben più “lontani”: lo Spazio.

Nel 2021 McFall si è presentato all’Agenzia Spaziale Europea (ESA), esprimendo il desiderio di diventare astronauta nonostante la sua disabilità. Dopo un processo di selezione e addestramento intensivo, McFall è stato ufficialmente scelto nel 2022 per partecipare al programma di formazione astronautica dell’ESA.