La filosofia Hygge applicata alle feste.

Torniamo a parlare di Hygge applicata al mese di dicembre. Hygge è uno stile di vita nordico, una filosofia semplice e pura che danesi, norvegesi e altri popoli scandinavi mettono in pratica ogni giorno, scoprendo e apprezzando la bellezza di ciascuno di essi. E non è un caso se proprio queste persone siano le più felici della Terra, nonostante il clima o le tasse da capogiro. Non sempre il concetto di Hygge deve essere un qualcosa di “costoso”.

Questa filosofia invita ad assaporare e ritrovare la felicità nei singoli momenti. Aromi, dolcetti, un maglione al quale siamo particolarmente legati o piccole esperienze che ci colmano il cuore di gioia. Tra le cose da apprezzare a dicembre legate alla filosofia Hygge preparare vin brulè svedese da condividere con gli amici, preparare dolcetti e biscotti, guardare film natalizi, preparare il calendario dell'avvento, per i più piccoli o con sorprese sostenibili per gli adulti.