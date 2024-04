Matrimonio in vista?

Con l'arrivo della stagione calda arriva anche quel periodo in cui ci si ritrova spesso l'invito ad un matrimonio a cui non abbiamo alcuna voglia di partecipare. Per alcuni stare seduti ore ed ore a tavola è noioso in se per se, per altri si tratta della cerimonia di una persona non particolarmente vicina e quindi ci si ritrova a cercare una motivazione elegante per disertare.

Vediamo quelle più utilizzate senza fare brutta figura:



Devo partecipare ad un altro matrimonio nella stessa data

Questa scusa è utilizzabile solo nel caso in cui si tratta di persone che conoscete troppo bene. Se si tratta di un famigliare o di un amico evitate perchè potreste rischiare di essere scoperti.

La malattia

E' la più gettonata, un classico intramontabile per saltare impegni e matrimoni. La scusa di non sentirsi tanto bene è una delle più usate per saltare eventi e matrimoni. Però attenzione, c'è il rovescio della medaglia perchè, chi vi ha invitato lo saprà solo all'ultimo momento, perchè la scusa della malattia ha solo un breve preavviso e quindi avrà già pagato il posto al ristorante anche per voi. In ogni caso questo escamotage resta infallibile.

L'impegno già preso da tempo

Questa motivazione è sicuramente la più adatta se avete timore che la persona in questione scopra che state dicendo una bugia per non partecipare al matrimonio. In questo caso essere generici e dire al momento dell'invito che avete un impegno già preso da tempo senza scendere in dettagli, vi aiuterà a non ingannarvi da soli.









Devo lavorare

Gli impegni lavorativi vi rendono totalmente inattaccabili quando si tratta di disertare un matrimonio. Inoltre aggiungere qualche dettaglio sull'impossibilità di chiedere un permesso o un giorno di ferie, renderà il tutto più credibile ed eviterete di far sentire gl sposi offesi.

DIRE LA VERITA'

Personalmente, è la mia preferita perchè penso che tradire se stessi per non tradire un altro sia sempre tradimento, anche nel caso in cui sia difficile comunicare la propria assenza ad un matrimonio di qualcuno che ci è vicini. Per quanto questo possa costarci della fatica, dall'altra parte ci sentiremo molto meglio con noi stessi dicendo la verità. In fondo, cosa c'è di male? Le persone che tengono davvero a voi capiranno le vostre motivazioni.