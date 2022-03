Una primavera a colori

La primavera è la stagione della rinascita della natura i colori diventano più vivi e riprendono il loro vigore. Uno degli spettacoli della natura che si ripetono puntualmente ogni hanno è la fioritura dei tulipani in Olanda, nel tempo sono diventati un grande classico europeo.









La stagione dei tulipani va da fine marzo ai primi giorni di maggio è l'apice della fioritura è per la metà di aprile quando milioni di bulbi sbocciano in un trionfo di colori. I primi bulbi a fiorire (come spiegano su green me) sono i crochi a marzo, poi tocca a narcisi e giacinti e finalmente i tulipani da metà aprile fino alla prima settimana di maggio. In Olanda i tulipani sono visibili quasi ovunque, ma alcune mete sono imperdibili: uno dei luoghi più rinomati dove ammirare i tulipani sono di sicuro i giardini di Keukenhof nella città di Lisse poco distante da Amsterdam da cui sono facilmente raggiungibili in auto o autobus. Un parco con i suoi 32 ettari è la più grande mostra di fiori del mondo. Si possono osservare tulipani, giacinti, narcisi e molti altri bulbi primaverili.