CURIOSITÀ Urlare al telefono e sfogare lo stress: si può con Just Scream! Un numero telefonico utile per tanti

Urlare al telefono e sfogare lo stress: si può con Just Scream!.

Siete un pò stressati e volete dare sfogo alle tante frustrazioni che vi affliggono in questo periodo? Urlare al telefono con uno sconosciuto è un nuovo modo per allentare la tensione. Un vero e proprio servizio chiamato Just Scream che permette ad ognuno di dar voce a tutti i pensieri non detti o trattenuti.

Come funziona?

Si tratta di una linea aperta in cui dall'altra parte non c'è nessuno, è sufficiente digitare il numero +1-561-567-8431, attendere un apposito segnale acustico e iniziare ad urlare quello che si vuole. Ma non finisce qui, perchè una segreteria telefonica registrerà lo sfogo, per poi condividerlo su un sito web creato ad hoc a cui tutti possono accedere per ascoltare.

La privacy è garantita in quanto i numeri di telefono non vengono conservati ed è anche molto divertente!



(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





Abbiamo parlato in passato delle Rage Rooms, stanze in cui spaccare tutto e della cabina telefonica del vento, nella quale si poteva simulare una chiamata con un defunto. Ora arriva Just Scream, un progetto artistico molto particolare, ideato da Chris Gollmar, un artista americano che ha pensato di poter alleggerire quanti in questo periodo sono troppo stressati.

C'è anche una pagina Instagram dedicata a questa linea telefonica stravagante. E voi avreste voglia di provare?





Un post condiviso da JUST SCREAM (@justscream.baby)

I più letti della settimana: