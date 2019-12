Alessandro Spera, classe 1971 è una delle eccellenze in fatto di arbitri del campionato IBL di Baseball, ha partecipato alla "Premier 12" sotto l'egida della "World Baseball Softball Confederation" (WBSC) arbitrando partite che vedevano opporsi tra loro le dodici migliori nazionali del mondo. Lo abbiamo incontrato per farci raccontare la sua esperienza e le regole nuove che sono state introdotte per velocizzare il gioco.