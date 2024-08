Copertina 2024 sta per tornare con le ultime tre date dell'estate: 5,6 e 7 Settembre. Sono venuti in radio i comici sammarinesi "Bromance", Filippo Matteoni e Enea Salicioni, a raccontarci qualcosa di più su questa edizione e sul loro spettacolo "Niente per cui eccitarsi "Niente per cui eccitarsi" che prenderà vita nella serata conclusiva di Copertina, il 7 Settembre.





Quello che rende questo format così speciale, è la combinazione del mondo dello spettacolo ad una ricca area Food & Beverage che delizierà i palati di adulti e bambini, grazie alla preparazione di piatti cucinati sul momento. Il Campo Bruno Reffi aspetta i visitatori per assistere ad emozionanti esibizioni con ballerini, figuranti circensi, attori, cantanti e musicisti in una vera festa alla vita. i Bromance; presentatori, attori e disturbatori, quest'anno anche registi, pronti a portare la loro vera e pazza energia sul palco. Ascolta l'intervista insieme a Irol che è andata in diretta su Radio San Marino.