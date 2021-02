"I Migliori anni della nostra vita": la storia di un capolavoro musicale

Il nostro viaggio alla ricerca delle storie che stanno dietro alle canzoni d'autore, in compagnia di Gianfranco Giacomo D'Amato ci porta a scoprire cosa si nasconde dietro a "I migliori anni della nostra vita". Canzone scritta del compositore Maurizio Fabrizio e del paroliere Guido Morra, pensata e composta per farla interpretare alla cantante Giorgia, la quale rifiutò. Fu poi incisa da Ornella Vanoni per essere inserita in un suo LP, ma all'ultimo momento si decise di non includerla nel disco. La cassetta con il brano finì poi per caso sulla scrivania di Fabrizio Intra a cui va il grande merito di aver colto la grandezza di "I migliori anni della nostra vita", che la propose a Renato Zero. La storia come sempre ce la racconta Gianfranco Giacomo D'Amato.