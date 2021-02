Ci occupiamo del libro di Teodoro Forcellini "Vita di San Marino in versi": la leggenda di San Marino nella sua versione più antica narrata in terzine dantesche e raccordata da illustrazioni artistiche di Elisa Della Balda. Dall'introduzione: "Il poema, strutturato in sette diversi episodi, segue fedelmente il testo della Vita Sancti Marini, così come è riportato in: Paul Aebischer, La 'Vita Sancti Marini'. Per la Carlo Filippini Editore.