Gianluca Costella, Responsabile dei canali digitali di Radio Deejay, Capital, Radio M2o e collezionista di dischi, nonchè "Sindaco" di "Funky Town", è stato con noi oggi per parlare del ritorno del vinile. Siamo entrati nella sua stanza dei dischi, scoprendo tante curiosità senza farci mancare consigli per tutti gli appassionati e per chi inizia oggi ad ascoltare la "musica da vivere"...