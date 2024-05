Riprende il viaggio di Massimo Ranieri, con il nuovo spettacolo “TUTTI I SOGNI ANCORA IN VOLO”. E' una frase di "Perdere l' amore" la canzone con la quale ho vinto il Festival di Sanremo nel 1988.. E' anche il titolo di un libro e di un album. Non si deve mai smettere di sognare :tutti cerchiamo di realizzare i nostri sogni ed io in realtà ho sempre sognato. L'amore per il suo lavoro è sempre stato davanti a tutto. Il filo conduttore di tutto lo spettacolo è l'amore. Massimo è stato con noi a Diamoci del Tu.