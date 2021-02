Chi non si è commosso ascoltando, "La sedia di lillà" di Alberto Fortis. Canzone che tratta del racconto amarissimo di un uomo che, costretto sulla sedia a rotelle (la sedia di lillà), parla della sua condizione con un amico che va a trovarlo. Ma non ce la fa più a sopportare il peso dell’esistenza e alla fine cede. L’immagine finale è una delle più indelebili lasciate dalla musica italiana. Ma non è come sembra....

E' il primo di una serie di appuntamenti con la musica d'autore per scoprire cosa si nasconde dietro al testo di una canzone. Con noi c'è Gianfranco Giacomo D'Amato.