Ho giocato a calcio con Raimondo Vianello

A "Diamoci del Tu" c'è Gianfranco Giacomo D'Amato un libero professionista, che ci ha raccontato il suo incontro calcistico con Raimondo Vianello. Molti sanno che Raimondo era un grande appassionato di calcio. Oltre a seguire assiduamente quello di alto livello, lo ha sempre praticato. Un giorno, era già intorno alla settantina, passò dal campo di calcio del quartiere e vide che c'era gente che giocava. Erano tutti giocatori "di esperienza" residenti nel quartiere che, arrivati a una certa età, non avevano perso l'abitudine della partitella settimanale.













Si informò e gli dissero che il sabato mattina era il benvenuto per unirsi al gruppo. La cosa gli piacque. Il sabato successivo tornò in maglietta e pantaloncini. Nonostante l'età avanzata e la scarsa mobilità, se la cavava ancora. In più, essendo un personaggio celebre, tutti gli altri usarono nei suoi confronti un certo riguardo nel giocare, evitando di essere aggressivi o di far valere gli anni in meno. Un comportamento da gentiluomini che fin da quella partita diede vita a veri e propri sketch comici in campo, esattamente come quelli di cui Raimondo era protagonista in TV.

Tratto da un racconto di Gianfranco Giacomo D'Amato che ci ha raccontato, non senza emozione, la su straordinaria avventura in campo a fianco di questo gigante dello spettacolo.